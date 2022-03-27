Телеовощи. Выпуск 437: Биг Мак в поисках злодея

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|03:05 —
|Обсуждение новостей
|25:41 —
|«Кокетка» (Minx) — 1x01
|38:25 —
|«Не сработало» (WeCrashed) — 1x01—03
|55:02 —
|Halo — 1x01
|01:26:10 —
|«Воспитанные волками» — 2x08 (финал сезона)
|01:35:58 —
|«Последнее королевство» — 5x02
|01:44:49 —
|«Архив 81» — 1x07
|01:50:14 —
|«Загрузка» — 2x02
|01:57:18 —
|«Джек Ричер» — 1x07
|02:03:12 —
|«Робоцып» — 11x17
|02:04:50 —
|«Осатанелые» — 1x04
|02:09:34 —
|«Год культуры» — 2х04
|02:16:38 —
|«Гордость и предубеждение» — 1x02
|02:30:46 —
|«Горец» — 1x04
|02:40:47 —
|«Страйк» — 2x02 (финал сезона)
|02:51:01 —
|«Прослушка» — 4x02
|03:59:24 —
|«Бедные люди» — 1x16
|03:05:09 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x17
|03:11:49 —
|«Футурама» — 5x03
|03:18:15 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x04
|03:24:34 —
|Благодарим наших спонсоров
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