Джеймс Ганн рассказал о сексуальной ориентации Миротворца: «Он всеяден»

Все, кто внимательно смотрел «Миротворца», почти сразу выяснили, что в сексуальном плане герой Джона Сины не слишком придирчив. Для тех же, кто намёков не понимает, Джеймс Ганн позднее сделал очевидный акцент на влечении Кристофера Смита к мужчинам.

Сейчас же режиссёр взялся объяснить, почему Миротворец бисексуален, и зачем это было нужно в контексте сериала.

Миротворец — гиперсексуальный парень, и это привело его к сексуальной всеядности, во многих смыслах. Думаю, это интересно, потому что Адебайо во многом так традиционно либеральна, но невероятно консервативна в сексуальных отношениях — она жената на одной женщине. И их отношения моногамны. Миротворец же по части секса невероятно либерален. Он гедонист.

Так что, не заморачивайтесь — парня просто тянет ко всему, что движется.

К слову, эта прекрасная идея принадлежала самому Сине. По словам Ганна, ещё во время съёмок «Отряда самоубийц» он позволял актёрам импровизировать, и Сина сразу заявил, что его герой интересуется как женщинами, так и мужчинами. В общем, теперь вы знаете, кого благодарить.