 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Как можно после Хью Джекмана выбрать меня?» — Дэниэл Рэдклифф комментирует слухи о роли Росомахи Солдатик Дженсена Эклса и Билли Бутчер со сверхсилами в тизере третьего сезона «Пацанов» Джеймс Ганн рассказал о сексуальной ориентации Миротворца: «Он всеяден» Александра Даддарио сыграет главную роль в «Мэйферских ведьмах» Эн Райс Эми Адамс начнёт превращаться в злую суку уже этой осенью
16
КИНО
СЕРИАЛЫ
2 158
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн рассказал о сексуальной ориентации Миротворца: «Он всеяден»

Источник: Warner Bros.

Все, кто внимательно смотрел «Миротворца», почти сразу выяснили, что в сексуальном плане герой Джона Сины не слишком придирчив. Для тех же, кто намёков не понимает, Джеймс Ганн позднее сделал очевидный акцент на влечении Кристофера Смита к мужчинам.

Сейчас же режиссёр взялся объяснить, почему Миротворец бисексуален, и зачем это было нужно в контексте сериала.

Миротворец — гиперсексуальный парень, и это привело его к сексуальной всеядности, во многих смыслах. Думаю, это интересно, потому что Адебайо во многом так традиционно либеральна, но невероятно консервативна в сексуальных отношениях — она жената на одной женщине. И их отношения моногамны. Миротворец же по части секса невероятно либерален. Он гедонист.

Так что, не заморачивайтесь — парня просто тянет ко всему, что движется.

К слову, эта прекрасная идея принадлежала самому Сине. По словам Ганна, ещё во время съёмок «Отряда самоубийц» он позволял актёрам импровизировать, и Сина сразу заявил, что его герой интересуется как женщинами, так и мужчинами. В общем, теперь вы знаете, кого благодарить.

Комментарии (16)

Ещё на эту тему

3Джон Сина и его «умиротворяющие» стволы на свежем промо «Миротворца» 9Миротворец хвастает большим стволом, а героини «Секса в большом городе» трясут стариной в свежем промо HBO MAX 2Миротворец оголяется на свежем кадре из спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Тоже интересно

Далее на КГ

4
«Мастер меча онлайн: Прогрессив. Скерцо тёмных сумерек» — тизер следующего аниме-фильма по ранобэ Реки Кавахары
 0
Вышел второй тизер аниме-фильма «Пять невест»
 3
Разговор на повышенных скоростях: отрывок из «Соника 2 в кино»
 14
Чудо из чудес! Майкл Бэй наконец-то снял свой лучший фильм
 1
Дэниэл Рэдклифф признался, что стеснялся играть Гарри Поттера
 6
Успех «Сумерек» стал сюрпризом для Кристен Стюарт
 4
Российская студия Cats Who Play больше не разрабатывает Terminator Dark Fate — Defiance
 2
«Призрак в доспехах: Комплекс одиночки 2045» — дата премьеры и основной трейлер второго сезона аниме
 2
Фэнтези-аниме «О моём перерождении в меч» обзавелось первым промо-роликом
 8
Сине-жёлтый Тор в крылатом шлеме — новая броня героя на слитом промо «Тора 4» (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 508: «Глубокие воды», «На западном фронте без перемен»
 
0Ноль кадров в секунду – 414: Binding of Elder Ring
 
8ЕВА – 469: Фантомная грудь и вампирский стояк
 
0Телеовощи – 436: Горец и предубеждение
Ещё
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru