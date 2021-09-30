Миротворец оголяется на свежем кадре из спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Хардкорный блюститель мира любой ценой из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна знает, что он в идеальной форме, и считает нелишним напомнить об этом другим. Официальный твиттер-аккаунт «Миротворца» опубликовал свежий кадр из сериала, а продублировавший его в своём твиттере Ганн напомнил, что до премьеры осталось чуть больше трёх месяцев — первая серия выйдет на видеосервисе HBO Max 16 января.

В восьмисерийном комедийном боевике, который расскажет о дальнейших похождениях вооружённого и очень опасного Джона Сины, также снимаются Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс и Фредди Строма. Джеймс Ганн числится сценаристом проекта, а также режиссёром пяти эпизодов.