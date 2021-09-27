Павел Прилучный на «Рынке шкур» — Сарик Андресян приступил к съёмкам эротического триллера (фото)

В начале июля Сарик Андреасян порадовал поклонников своего творчества новостями о скором запуске в работу ни много ни мало эротического триллера — проекта с элегантным названием «Рынок шкур». А сегодня подоспело важное информационное обновление — сериал обзавёлся актёрским составом, команда приступила к съёмкам, а в сети уже появились первые фото с площадки.

Главного героя Александра Шмидта по прозвищу Мэджик — поставщика тех самых «шкур» — играет Павел Прилучный.

Ещё во время анонса Андреасян продемонстрировал глубокое знание вопроса, поведав, что в Москве эскорт-услуги оказывают около 300 тыс. женщин. Наверняка ведь есть о чём порассказать. Заголовок сериала — отсылка к одноимённому телеграм-каналу с анкетами десятков тысяч эскортниц, стоимость услуг которых варьируется от десятков тысяч до миллионов рублей. Невероятными историями из рабочих будней современных куртизанок и вдохновлялись авторы проекта.

Сценарий написал Алексей Гравицкий («Непрощенный», «Землетрясение», «Чикатило»). В остальных ролях — Полина Максимова, Владимир Сычёв, Виктория Богатырёва, Никита Кологривый, Лиза Моряк, Анна Чурина, Михаил Богдасаров и другие. Премьеру обещают в следующем году.