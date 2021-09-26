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Первоисточники: www.youtube.comwww.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Весемир, Нивеллен и прочие интересности в трейлере и отрывках второго сезона «Ведьмака»

Пожалуй, самой богатой на материалы и анонсы стала заключительная панель TUDUM. Потоковый сервис Netflix не пожалел сразу двух отрывков и трейлера, дабы как следует представить зрителям второй сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом.

Среди самых ярких моментов из видеороликов — застольная беседа с Нивелленом (Кристофер Хивью), которого сериальные авторы превратили в давнего знакомого Геральта, и встреча со старым наставником титульного ведьмака Весемиром (Ким Бодния).

Первый отрывок:

Второй отрывок:

Представленный трейлер, к слову, на две трети ретроспективный и напоминает, что происходило в первом сезоне тёмного фэнтези. Полноценный трейлер выйдет позже — времени до премьеры ещё полным-полно. Продолжение выходит на экраны 17 декабря.

Трейлер:

Теги
ВидеоВедьмакNetflixТрейлерГенри Кавилл
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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