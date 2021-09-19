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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Развидеть не получится: так выглядит глава друидов из «Ведьмака: Происхождения» (фото со съёмок)

Фотоохотники из DailyMail застукали одного из ключевых персонажей на съёмочной площадке многосерийного фэнтези «Ведьмак: Происхождение» и спешат поделиться прекрасным со зрителями. Знакомьтесь, это глава друидов Балор в исполнении Ленни Генри. Ко всему прочему его персонаж, судя по всему, ещё и эльф. Ну, даже если это так, чернокожими эльфами закалённую аудиторию «Ведьмака» уже не удивишь.

Промо-арт сериала «Ведьмак: Происхождение»

В приквеле основного сериала речь пойдёт о событиях, происходивших за 1200 лет до временной линии из литературного первоисточника Анджея Сапковского. Во всех отношениях тёмное фэнтези расскажет о появлении первого ведьмака и Сопряжении сфер — катастрофе, соединившей миры эльфов, монстров и людей.

В сериале Деклана Де Барры и Лорен Шмидт Хиссрич также снимаются Мишель Йео, Лоуренс О’Фуорейн, София Браун, Джейкоб Коллинс-Леви, Лиззи Аннис, Натаниэль Кёртис, Зак Уайат, Дилан Моран, Хью Новелли, Франческа Миллс и Эми Мюррей.

Теги
Ведьмак: ПроисхождениеNetflix
Комментарии (9)

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Источник фотографий: Depositphotos

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