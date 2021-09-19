Телеовощи. Выпуск 410: Культовая хрень

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|01:15 —
|Обсуждение новостей
|29:47 —
|«Американская ржавчина» (American Rust) — 1x01
|32:36 —
|«Родня» (Kin) — 1x01
|36:03 —
|«Сцены из супружеской жизни» (Scenes from a Marriage) — 1x01
|37:20 —
|«Зачистка» (The Cleaner) — 1x01
|40:55 —
|«Y. Последний мужчина» (Y: The Last Man) — 1x01—03
|01:09:54 —
|«Арчер» — 12x01—04
|01:12:20 —
|«Люцифер» — 6x01—10 (финал сериала)
|01:40:08 —
|«Робоцып» — 11x03—07
|01:49:51 —
|«Что если…?» — 1x06
|02:05:45 —
|«Миллиарды» — 5x09
|02:10:53 —
|«Зло» — 2x09
|02:14:09 —
|«Чем мы заняты в тени» — 3x03
|02:16:26 —
|«Чудотворцы» — 3x10 (финал сезона)
|02:25:21 —
|«Тед Лассо» — 2x08
|02:32:41 —
|«Чепелуэйт» — 1x05
|02:37:57 —
|«Хилы» — 1x05
|02:42:14 —
|«Чародей» — 2x12
|02:48:44 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x02
|02:54:40 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 2x08
|03:00:03 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x02
|03:04:25 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x01
|03:13:00 —
|Благодарим наших спонсоров
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