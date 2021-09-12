Телеовощи. Выпуск 409: Лекарство от жопных мух

Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:33 —
|Обсуждение новостей
|26:00 —
|«Видеть» — 2x01—02
|28:56 —
|«Чем мы заняты в тени» — 3x01—02
|31:56 —
|«Миллиарды» — 5x08
|37:29 —
|«Робоцып» — 11x01—02
|44:37 —
|«Что если…?» — 1x05
|56:39 —
|«Зло» — 2x07—08
|01:03:26 —
|«Рик и Морти» — 5x09—10 (финал сезона)
|01:27:28 —
|«Чудотворцы» — 3x09
|01:32:57 —
|«Тед Лассо» — 2x07
|01:43:22 —
|«Чепелуэйт» — 1x04
|01:46:43 —
|«Хилы» — 1x04
|01:51:42 —
|«Чародей» — 2x11
|01:58:10 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x01
|02:10:42 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 2x07
|02:16:18 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x01
|02:23:38 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x22
|02:34:03 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: