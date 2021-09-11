Куин Латифа возвращается творить добро в промо-ролике второго сезона «Великого уравнителя»

Многосерийная экшен-драма Куин Латифы «Великий уравнитель», продлённая этой весной на второй сезон, оперативно готовится к возвращению. А убедить зрителей в том, что это им не привиделось, поможет промо-ролик продолжения, сообщающий, что новые эпизоды начнут выходить уже 10 октября.

Латифа играет бывшую агентессу ЦРУ Робин Маккол, благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогающую всем, кого оставила в беде прогнившая система госинститутов.

Сценарий пишут шоураннеры сериала Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Исполнительница главной роли входит в команду исполнительных продюсеров проекта.