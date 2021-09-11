Вездесущая Мадам Руж на персонажных постерах третьего сезона «Рокового патруля»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал подборку персонажных постеров телекомикса «Роковой патруль». Плакаты объединяет не только общее композиционное решение, но и засветившаяся на каждом постере новая героиня истории — страдающая амнезией злодейка Мадам Руж в исполнении неподражаемой Мишель Гомес.

В продолжении истории команде супергероев-отщепенцев предстоит столкнуться не только с личным кризисом, но и с новыми вызовами, которые влечёт за собой знакомство с вышеуказанной мадам Руж. Можно не сомневаться, её появление в жизни главных героев никому не даст заскучать.

К своим ролям в третьем сезоне вернутся Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд и Мэтт Бомер. Первый эпизод продолжения выйдет на видеосервисе 23 сентября.