Аквамен и Мера готовы к приключениям в трейлере трёхсерийного «Аквамена: Короля Атлантиды»

Пока съёмочная команда во главе с Джеймсом Ваном добросовестно трудится над полнометражным «Акваменом 2», потоковый сервис HBO Max предлагает зрителям порадовать себя просмотром дополнительного контента по подводной вселенной DC. В сети появился первый — довольно лаконичный — трейлер анимационного мини-сериала «Аквамен: Король Атлантиды». Премьера трёхсерийного проекта состоится 14 октября.

Главное событие видеоролика — безуспешные попытки Артура Карри (Купер Эндрюс) втиснуться в трон. За страданиями титульного персонажа наблюдают Мера, Вулко и его недоумевающие подданные. Смехота!

А вообще мини-сериал посвящён первым дням царствования Аквамена, который опытом в управлении государства похвастаться не может. Но жизнь не ждёт, пока он в этом поднатореет, и заставит главного героя разбираться с обитателями суши, древним злом и стремящимся умыкнуть у него трон сводным братом Ормом. Помогать Артуру будут боевая подруга Мера (Гиллиан Джейкобс) и советник Вулко (Томас Леннон).

Шоураннерами числятся Виктор Кортрайт («Рёв громовых котов») и Марли Халперн-Грэйзер («Бэтмен против Черепашек-ниндзя»), а Ван продюсирует мультсериал.