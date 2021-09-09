Зов крови всё сильнее в свежем трейлере девятого сезона «Декстера»

«Возможно, я по-прежнему чудовище, но это чудовище эволюционирует». Декстер Морган честно пытается держаться подальше от убийств, но, кажется, у судьбы на него другие планы. В сети появился свежий трейлер девятого сезона «Декстера» с Майклом С. Холлом. Десятисерийная телеглава с подзаголовком «Новая кровь» стартует на кабельном канале Showtime 7 ноября.

Нынче Декстер Морган живёт вдали от солнечного Майами в городке Айрон Лэйк штата Нью-Йорк. Вот уже десять лет главный герой ведёт тихую жизнь добропорядочного гражданина, но грядущие события наверняка это изменят и вернут к жизни демонов прошлого.