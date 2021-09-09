«Кровавые» промо-фото Майкла С. Холла к премьере девятого сезона «Декстера»

Издание Entertainment Weekly опубликовало впечатляющую подборку промо-фото и свежих эксклюзивных кадров к девятому сезону «Декстера». Новые рекламные материалы отдают дань уважения наследию сериала. Психологический триллер с Майклом С. Холлом и Дженнифер Карпентер возвращается к зрителям стараниями шоураннера Клайда Филлипса этой осенью — первая серия выходит на кабельном канале Showtime 7 ноября.

Предполагается, что альтернативная концовка постарается в течение десяти новых эпизодов привести главного героя к более удовлетворительному финалу, потому что заключительная серия восьмого сезона некогда основательно травмировала поклонников сериала.

Промо-фото:

И свежие кадры: