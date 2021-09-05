Телеовощи. Выпуск 408: Любитель шкур

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:04 —
|Обсуждение новостей
|33:12 —
|«Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building) — 1x01—03
|48:49 —
|«Команда К» (Q-Force) — 1x01
|53:27 —
|«Что если…?» — 1x04
|01:06:49 —
|«Чудотворцы» — 3x08
|01:16:11 —
|«Тед Лассо» — 2x06
|01:24:25 —
|«Чепелуэйт» — 1x02—03
|01:27:23 —
|«Хилы» — 1x03
|01:30:39 —
|«Кликбейт» — 1x08 (финал сериала)
|01:34:44 —
|«Адский босс» — 1x06
|01:37:34 —
|«Джеллистоун!» — 1x01—05
|01:43:48 —
|«Чародей» — 2x10
|01:52:08 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 1x09 (финал сезона)
|02:05:57 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 2x06
|02:13:07 —
|«Вавилон 5» — 5x22 (финал сериала)
|02:20:47 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x21
|02:34:31 —
|Благодарим наших спонсоров
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