Телеовощи. Выпуск 406: Как же сложно угодить

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:21 —
|Обсуждение новостей
|36:38 —
|«Хилы» (Heels) — 1x01
|47:28 —
|«Новый вишнёвый вкус» (Brand New Cherry Flavor) — 1x01—08
|59:18 —
|«Девять совсем незнакомых людей» (Nine Perfect Strangers) — 1x01
|01:05:03 —
|«Что если…?» — 1x02
|01:29:02 —
|«Чудотворцы» — 3x06
|01:35:04 —
|«Тед Лассо» — 2x04
|01:39:47 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x16 (финал сезона)
|01:48:50 —
|«Чародей» — 2x08
|01:56:20 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 1x07
|02:11:59 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 2x04
|02:18:47 —
|«Вавилон 5» — 5x20
|02:26:15 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x19
|02:36:43 —
|Благодарим наших спонсоров
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