Оскар Айзек и Джессика Честейн любят, страдают и страстно мирятся в сериале «Сцены из супружеской жизни»

Новый мини-сериал HBO «Сцены из супружеской жизни» можно смело записать в одного из главных фаворитов предстоящего наградного сезона. Главные роли исполняют Оскар Айзек и Джессика Честейн и, судя по трейлеру, стараются они очень сильно.

Современная адаптация классического сериала Ингмара Бергмана исследует любовь, ненависть, желание, моногамию, брак и развод на примере одной американской пары. Уверенная в себе и амбициозная Мира (Честейн), руководитель крупной компании, не удовлетворена своим браком, тогда как Джонатан (Айзек), рассудительный и уступчивый профессор философии, всеми силами пытается сохранить их отношения.

Душераздирающая премьера случится уже 12 сентября.