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Оскара Айзека ждет бенефис на фестивале в Венеции

Источник: Warner Bros.

Очередной, 78-й по счёту Венецианский кинофестиваль пройдёт с 1 по 11 сентября на острове Лидо. В основную программу смотра вошло больше 20 картин, а вне конкурса нас ждет невероятное количество громких премьер. Но, кажется, больше всего в этом году повезло фанатам Оскара Айзека. И вот почему.

Так, в рамках конкурсной программы покажут новый фильм Пола Шредера «Холодный расчет» — триллер о большом покерном турнире и мести, которую принято подавать холодной. Айзек исполнил здесь едва ли не одну из важнейших ролей в своей карьере, а помогли ему Уиллем Дефо, Тай Шеридан и Тиффани Хэддиш.

А вне конкурса, что, пожалуй, даже более важно, состоится долгожданная премьера «Дюны» Дени Вильнёва. В новой экранизации монументального романа Фрэнка Герберта актёру досталась роль Красного герцога Лето Атрейдеса, отца Пола (Тимоти Шаламе). Простым смертным, к слову, придётся ждать 14 октября.

Но и это ещё не всё. В Венеции также запремьерят мини-сериал «Сцены из супружеской жизни», ремейк одноимённого культового фильма Ингмара Бергмана 1973 года. Здесь компанию Айзеку составила Джессика Честейн, а срежиссировал сериал Хагай Леви.

Теги
Дюна
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Источник фотографий: Depositphotos

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