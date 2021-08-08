Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 августа

Приквел «Властелина колец» показал роскошный первый кадр и объявил точную дату выхода. До премьеры чуть больше года.

Артур Смольянинов пытается выжить в тизере «сонного» фантастического триллера «Выжившие». Премьера сериала состоится уже на следующей неделе.

Кит Харрингтон считает, что «Игра престолов» сломала его психическое здоровье. Да так, что пришлось восстанавливаться в реабилитационном центре.

Эротические танцы Дэниэла Рэдклиффа в отрывке из третьего сезона «Чудотворцев». Такого вы ещё не видели.

Шоураннер «Ведьмака» поведала в промо второго сезона, как они улучшили «Крупицу истины», добавив туда Цири. Любая история лучше, если добавить в неё Цири.

Свежий тизер «Очень странных дел» обещает новые кошмары в четвёртом сезоне. Сериал вернётся на экраны в следующем году.