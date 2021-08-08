Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 августа

Приквел «Властелина колец» показал роскошный первый кадр и объявил точную дату выхода. До премьеры чуть больше года.
Артур Смольянинов пытается выжить в тизере «сонного» фантастического триллера «Выжившие». Премьера сериала состоится уже на следующей неделе.
Кит Харрингтон считает, что «Игра престолов» сломала его психическое здоровье. Да так, что пришлось восстанавливаться в реабилитационном центре.
Создатели «Южного парка» заключили одну из крупнейших сделок в истории: 6 сезонов, 14 полнометражек и $ 900 млн. Страшные цифры.
Эротические танцы Дэниэла Рэдклиффа в отрывке из третьего сезона «Чудотворцев». Такого вы ещё не видели.
Шоураннер «Ведьмака» поведала в промо второго сезона, как они улучшили «Крупицу истины», добавив туда Цири. Любая история лучше, если добавить в неё Цири.
Эйса Гонсалес может сыграть в экранизации «Памяти о прошлом Земли» от шоураннеров «Игры престолов». В кого планирует перевоплотиться, не указывается.
Свежий тизер «Очень странных дел» обещает новые кошмары в четвёртом сезоне. Сериал вернётся на экраны в следующем году.
Слитый в сеть промо-арт «Мисс Марвел» демонстрирует костюм супергероини и её неизвестную суперсилу. Камала Хан и её новые сверхспособности.
Первый взгляд на мир без мужчин — вышел трейлер сериала «Игрек: Последний мужчина». Премьера уже 13 сентября.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: