Моника Левински делает Биллу Клинтону подарок в тизере «Американской истории преступлений»

Отправляемся вместе с известной на весь мир стажёркой в Овальный кабинет. Кабельный канал FX опубликовал тизер свежей телеглавы «Американской истории преступлений» Райана Мёрфи. Третий сезон с красноречивым подзаголовком «Импичмент» недавно получил дату выхода — история о политическом скандале начнётся 7 сентября.

В основу свежего сезона легла книга Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. В центре повествования — разразившийся в середине 90-х знаменитый на весь мир сексуальный скандал с участием тогдашнего президента США Билла Клинтона (Клайв Оуэн) и стажёрки Белого дома Моники Левински (Бини Фелдштейн).

Сценарий написала Сара Бёрджесс. Также в сериале снимаются Сара Полсон, Марго Мартиндейл, Аннали Эшфорд, Энтони Грин, Эди Фалко, Билли Айкнер и Бетти Гилпин. В команду исполнительных продюсеров входят Мёрфи, Нина Джейкобсон, Брэд Фэлчак и Брэд Симпсон.