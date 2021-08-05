Шоураннер «Ведьмака» поведала в промо второго сезона, как они улучшили «Крупицу истины», добавив туда Цири

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич ещё до начала съёмок второго сезона рассказывала о планах сместить внимание на Цириллу. И ни разу не позволила усомниться в своих намерениях. Видеосервис Netflix опубликовал свежее промо продолжения тёмного фэнтези, где создательница сериала поведала, как она рада возможности открыть второй сезон адаптацией своей любимой истории из литературного первоисточника.

Речь идёт о рассказе «Крупица истины». Одним из главных отличий сериального сюжета от книжного в том, что в истории о Нивеллене и его возлюбленной фигурирует Цири (Фрея Аллан). Конечно, куда же теперь без неё?