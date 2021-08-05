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Близится новый турнир в промо четвёртого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай»

Грядущая зима тоже обещает быть жаркой. Стриминговый сервис Netflix выкатил промо-ролик четвёртого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай» с решительно настроенными главными героями и приблизительной датой премьеры — продолжение нагрянет на малые экраны в декабре.

Впереди у Дэниела Ларуссо (Ральф Мачио), Джонни Лоуренса (Уильям Забка) и их воспитанников новые судьбоносные испытания, в которых не последнюю роль играют Джон Криз (Мартин Коув) и его армейский приятель Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит), чьё возвращение официально анонсировали в конце мая.

Теги
ВидеоКобра КайNetflix
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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