Близится новый турнир в промо четвёртого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай»

Грядущая зима тоже обещает быть жаркой. Стриминговый сервис Netflix выкатил промо-ролик четвёртого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай» с решительно настроенными главными героями и приблизительной датой премьеры — продолжение нагрянет на малые экраны в декабре.

Впереди у Дэниела Ларуссо (Ральф Мачио), Джонни Лоуренса (Уильям Забка) и их воспитанников новые судьбоносные испытания, в которых не последнюю роль играют Джон Криз (Мартин Коув) и его армейский приятель Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит), чьё возвращение официально анонсировали в конце мая.