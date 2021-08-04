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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Эйса Гонсалес может сыграть в экранизации «Памяти о прошлом Земли» от шоураннеров «Игры престолов»

Источник: Depositphotos

Прошлой осенью Netflix прикупил права на многосерийную экранизацию научно-фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня, доверив сценарную адаптацию знаменитого литературного первоисточника мастерам своего дела Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу («Игра престолов»). Спустя почти год появились первые новости кастинга — Deadline сообщает, что переговоры об участии в проекте ведёт Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»). Netflix эту информацию пока не комментирует.

Действие трилогии романов «Задача трёх тел» (2006), «Тёмный лес» (2008) и «Конец смерти» (2010) начинается в эпоху Культурной революции в КНР. История включает в себя множество тайн и загадок, связанных с масштабным военно-политическим заговором, целой чередой необъяснимых самоубийств учёных, виртуальной реальностью и неминуемым контактом с инопланетным разумом, который может обернуться гибелью человечества.

Помогать со сценарием именитому дуэту будет Александр Ву («Настоящая кровь»). В исполнительных продюсерах значатся Райан Джонсон, Рэм Бергман, Розамунд Пайк и Брэд Питт.

Теги
NetflixЭйса Гонсалес
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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