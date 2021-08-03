Кит Харрингтон считает, что «Игра престолов» сломала его психическое здоровье

Финальный сезон «Игры престолов» травмировал многих, и речь сейчас не только о поклонниках сериала. После завершения эпического фэнтези в СМИ просочилась информация, что исполнитель одной из главных ролей Кит Харрингтон угодил в реабилитационный центр. Причины назывались разные, включая депрессию и проблемы с алкоголем. И на днях исполнитель роли Джона Сноу наконец-то прямо прокомментировал причину своих психологических проблем два года назад — всё дело в «Игре престолов».

Побывав в гостях у The Jess Cagle Show на радиостанции SiriusXM актёр рассказал, что столь длительное участие в проекте, где так много жестокости, наложило свой отпечаток на его эмоциональное состояние и вынудило взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть от работы.

Честно признаюсь, я испытывал кое-какие психологические проблемы после «Игры престолов» и во время завершения работы над ней. Думаю, это напрямую связано со спецификой сериала и тем, что мне приходилось делать на протяжении нескольких лет.

Пережитое побудило Харрингтона сосредоточиться на себе. По словам актёра, он счастлив, что так поступил. Позапрошлой весной он обратился за помощью в реабилитационный центр, чтобы решить «кое-какие личные проблемы».

К слову, участие в стартующем в августе на Amazon втором сезоне антологии «Современная любовь» актёр расценивает как попытку сменить атмосферу и сыграть в чём-то менее напряжённом и тяжёлом.