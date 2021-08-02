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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Властелина колец» показал роскошный первый кадр и объявил точную дату выхода

Многосерийное эпическое фэнтези по миру «Властелина колец» порадовало зрителей сразу двумя важными обновлениями. Во-первых, Amazon Studios опубликовала первый — впечатляющий — кадр из масштабного приквела. Во-вторых, сериал получил официальную точную дату выхода — громкая премьера состоится 2 сентября 2022 года. В премьерный день зрители увидят первый эпизод сериала. Все серии эпика будут выходить еженедельно.

Кадры из сериала «Властелин колец. Приквел»

Анонс приурочили к важному событию — сегодня в Новой Зеландии завершились съёмки первого сезона великой саги, повествующей о событиях Второй эпохи Средиземья, где силам добра предстоит дать отпор великому злу.

Проект возглавляют шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, которые трудились над сценарием вместе с Брайаном Когманом («Игра престолов»). За режиссуру отвечают Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), Уэйн Че Йип («Колесо времени») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Наследие Юпитера»).

Теги
КадрыГалереяВластелин колец. Приквел
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Источник фотографий: Depositphotos

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