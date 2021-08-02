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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Александра Даддарио о съёмках в «Настоящем детективе»: «Внезапно все в городе захотели со мной увидеться»

Источник: GQ

Лаконичная, но очень запоминающаяся роль Александры Даддарио в первом сезоне криминальной антологии «Настоящий детектив» взбудоражила зрителей, но не меньше взбудоражила исполнительницу этой роли. В недавней беседе с Collider актриса рассказала, как эта партия, от которой она в целом многого не ждала, помогла ей попасть в фильм с Дуэйном Джонсоном.

Актриса поведала, что самые успешные роли в своей карьере получила, совершенно не предполагая, что они таковыми окажутся. В пример как раз и привела первый сезон «Настоящего детектива», на премьеру которого её даже не пригласили.

Я не присутствовала на премьере этого сериала, а в итоге он оказался очень важным событием в моей карьере. Никогда не знаешь, как всё сложится, поэтому я просто стараюсь сыграть как можно лучше те роли, которые выбираю.

Правда, актриса всё же призналась, что попасть в будущий многосерийный хит было её тактическим шагом — ей хотелось разнообразить своё портфолио.

Я отправилась на пробы, и мной вроде бы заинтересовались, при этом я пробовалась на другую роль. И я решила, раз они хоть чуточку заинтересованы, а мне очень нравятся участвующие в проекте актёры, нравится Кэри Фукунага, я хочу попасть в этот сериал, поэтому попробую-ка я заставить их меня нанять. (смеётся) Я подумала, что такая роль отлично дополнит и разнообразит моё резюме.

В итоге, как известно, тактика Даддарио не подвела — о ней заговорили сразу же после выхода эпизода с её участием.

Я не ожидала, что придётся обнажаться в сериале, где у меня не очень-то большая роль, поэтому не знала, чего ждать. Ну а потом серия вышла на экраны, и позвонил мой менеджер. Никогда не забуду: я была у своего бойфренда, и она позвонила мне наутро после выхода эпизода: «Мой телефон звонит без остановки всё утро!» Вот так внезапно все в городе захотели со мной увидеться, и в итоге я попала в фильм «Разлом Сан-Андреас». Никогда бы не подумала, что моя роль возымеет такой эффект. Решение заполучить её было тактическим, но не настолько.

Теги
Настоящий детектив
Комментарии (8)

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