Александра Даддарио о съёмках в «Настоящем детективе»: «Внезапно все в городе захотели со мной увидеться»

Лаконичная, но очень запоминающаяся роль Александры Даддарио в первом сезоне криминальной антологии «Настоящий детектив» взбудоражила зрителей, но не меньше взбудоражила исполнительницу этой роли. В недавней беседе с Collider актриса рассказала, как эта партия, от которой она в целом многого не ждала, помогла ей попасть в фильм с Дуэйном Джонсоном.

Актриса поведала, что самые успешные роли в своей карьере получила, совершенно не предполагая, что они таковыми окажутся. В пример как раз и привела первый сезон «Настоящего детектива», на премьеру которого её даже не пригласили.

Я не присутствовала на премьере этого сериала, а в итоге он оказался очень важным событием в моей карьере. Никогда не знаешь, как всё сложится, поэтому я просто стараюсь сыграть как можно лучше те роли, которые выбираю.

Правда, актриса всё же призналась, что попасть в будущий многосерийный хит было её тактическим шагом — ей хотелось разнообразить своё портфолио.

Я отправилась на пробы, и мной вроде бы заинтересовались, при этом я пробовалась на другую роль. И я решила, раз они хоть чуточку заинтересованы, а мне очень нравятся участвующие в проекте актёры, нравится Кэри Фукунага, я хочу попасть в этот сериал, поэтому попробую-ка я заставить их меня нанять. (смеётся) Я подумала, что такая роль отлично дополнит и разнообразит моё резюме.

В итоге, как известно, тактика Даддарио не подвела — о ней заговорили сразу же после выхода эпизода с её участием.