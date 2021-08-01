Горячие кадры из финального сезона «Люцифера»

В сети появилась пара свежих кадров из заключительного сезона «Люцифера», анонсирующих предложение любовной истории Евы и Мэйзикин и напряжённую ситуацию, где жизнь детектива Хлои Деккер опять под угрозой.

Стриминговый сервис уже обнародовал официальную дату выхода шестого сезона — премьера последних серий состоится 10 августа. Шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон обещают эпичный и трогательный финал.

В завершающем историю мистера Морнингстара сезоне задействованы Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис, Скарлетт Эстевес, Инбар Лави, Брианна Хилдебранд и Меррин Данги.