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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Горячие кадры из финального сезона «Люцифера»

В сети появилась пара свежих кадров из заключительного сезона «Люцифера», анонсирующих предложение любовной истории Евы и Мэйзикин и напряжённую ситуацию, где жизнь детектива Хлои Деккер опять под угрозой.

Стриминговый сервис уже обнародовал официальную дату выхода шестого сезона — премьера последних серий состоится 10 августа. Шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон обещают эпичный и трогательный финал.

Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер»

В завершающем историю мистера Морнингстара сезоне задействованы Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис, Скарлетт Эстевес, Инбар Лави, Брианна Хилдебранд и Меррин Данги.

Теги
КадрыГалереяЛюциферNetflix
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