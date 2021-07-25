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«Люцифер» показал тизер с датой выхода своего финального сезона

На полях виртуального конвента Comic-Con@Home объявился дьявол собственной персоной, дабы сообщить точную дату выхода последнего сезона нежно любимого многими мистического процедурала. Выясняется, что ждать осталось не слишком-то долго — шестой сезон «Люцифера» выходит на стриминговом сервисе Netflix 10 сентября. Для этого случая даже забавный тизер соорудили.

Заключительный сезон комедийной драмы о приключениях Люцифера Морнингстара, его родственников, друзей и, конечно, любимого детектива, состоит из десяти эпизодов, со съёмками которых покончили в конце марта. В сериале от шоураннеров Джо Хендерсона и Илди Модрович снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.

Теги
ДатыВидеоЛюциферNetflix
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