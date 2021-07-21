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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Феечки дурачатся за кадром второго сезона «Саги Винкс» (видео)

Потоковый сервис Netflix опубликовал видео из закулисья второго сезона «Судьбы: Саги Винкс». Все участники творческой команды включая новенькую Паулину Чавес, пребывают в исключительно приподнятом настроении. Производство восьмисерийного продолжения традиционно стартовало с групповых читок. Съёмки вот-вот начнутся и будут проходить в графстве Уиклоу, Ирландия, чтобы порадовать зрителей новыми эпизодами в следующем году.

Сериал Брайана Янга («Дневники вампира») рассказывает о феях, подружившихся в магической школе Алфея, где они учатся управлять своими способностями, переживают первые влюблённости и воюют с врагам и смертельно опасными монстрами.

Центральных персонажей играют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиот Солт (Терра) и Элиша Эпплбаум (Муза). Чавес сыграет феечку Флору. В создании проекта также участвует автор знаменитого мультсериала-первоисточника «Клуб Винкс» Иджинио Страффи.

Теги
ВидеоСудьба: Сага ВинксNetflix
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