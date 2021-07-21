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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки второго сезона «Колеса времени» стартовали

Съёмки первого сезона эпического фэнтези «Колесо времени», как и многие другие проекты, пострадали из-за длительного карантина, поэтому сейчас создатели проекта навёрстывают упущенное. Первый сезон экранизации знаменитого книжного цикла Роберта Джордана ещё даже точной датой выхода не обзавёлся, и полноценный трейлер только на подходе, а сериал уже возвращается на съёмочные рельсы.

Amazon продлил проект на второй сезон в мае, а позавчера официальный твиттер-аккаунт сериала сообщил, что съёмки продолжения стартовали. Продлятся они до февраля 2022 года.

Шоураннер Рейф Джадкинс на днях пообещал, что трейлер первого сезона зрители увидят к концу лета. Обнадёживает. Премьеру-то обещали в этом году.

Теги
Колесо времениAmazon
Комментарии (2)

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