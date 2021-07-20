Экшен и международные локации на постере 12 сезона «Спецагента Арчера»

Официальный твиттер-аккаунт анимационной шпионской комедии «Спецагент Арчер» опубликовал стильный постер 12 сезона с основными персонажами истории и намёком на то, что им придётся поколесить по миру. Для успевших побывать в космосе героев это вряд ли станет вызовом.

Восьмисерийное продолжение стартует 25 августа на кабельном канале FXX.

В 12 сезоне Стерлингу Арчеру и его команде предстоит столкнуться с новой угрозой в лице шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Смогут ли Арчер и компания составить достойную конкуренцию безжалостным стервятникам МРУ или окажутся в числе их многочисленных жертв?

Создателем мультсериала выступает Адам Рид; он также числится исполнительным продюсером наряду с Мэттом Томпсоном и Кейси Уиллисом. Производством занимается FX Productions.