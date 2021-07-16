Комедия Тайки Вайтити «Псы резервации» получила дату выхода и трейлер

Кабельный канал FX опубликовал трейлер криминальной комедии «Псы резервации», сценаристом, режиссёром и продюсером которой выступает небезызвестный «реальный упырь» Тайка Вайтити. Премьера мини-сериала состоится 9 августа.
Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.
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В сценаристах и исполнительных продюсерах также значится Стерлин Хархо, чей жизненный опыт частично лёг в основу сюжета «Псов».
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