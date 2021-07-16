Юный гей покупает адскую куклу в тизере ужастика «Чаки»

Этой осенью поклонники культового кинофранчайза насладятся его прогрессивным многосерийным продолжением — в сети опубликованы первый тизер и постер комедийного ужастика «Чаки». Премьера сериала от авторов оригинальных фильмов Дона Манчини и Дэвида Киршнера состоится 12 октября на кабельных каналах Syfy и USA.

События хоррора следуют за произошедшим в финале последнего фильма серии. Жизнь провинциального американского городка превращается в настоящий кошмар, когда на местной дворовой распродаже юный гей — жертва издевательств одноклассников — покупает куклу по имени Чаки. Ужасающие убийства постепенно вскрывают страшные подробности опутавшей городок паутины притворства и лжи.

Манчини отвечает за сценарий, а также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал»).