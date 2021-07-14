С возвращением в Готэм! Вышел экшен-трейлер третьего сезона «Титанов»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер и постер третьего сезона «Титанов», который сулит обилие экшена и новых персонажей. Фантастический боевик по вселенной DC возвращается на домашние экраны 12 августа.

В третьем сезоне экшен-драмы супергеройская команда Дика Грейсона перебирается в Готэм, где главным героям будет противостоять Красный Колпак и другие злодеи.

В сериале Грега Уокера («Тайны Смолвиля»), Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери») и Джеффа Джонса («Старгёрл») снимаются Брентон Туэйтс, Эсай Моралес, Иэн Глен, Анна Диоп, Керран Уолтерс, Саванна Уэлч, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли, Алан Ритчсон, Джошуа Орпин и Конор Лесли.

Постер: