Жестокие семейные разборки в тизере третьего сезона «Наследников»

Обстановка в современной «Игре престолов» неизбежно накаляется. Кабельный канал HBO опубликовал тизер третьего сезона «Наследников» — семейной драмы, где слово «семья» можно приравнять к ругательству. Точной даты возвращения у сериала пока нет, но видео анонсирует осеннюю премьеру сезона.

Многосерийная сатира рассказывает о влиятельном семействе Рой из Нью-Йорка — владельцах международной медиаимперии Waystar Royco. Когда глава семьи Логан Рой решает отойти от дел и передать бразды правления детям, начинается полная интриг и козней борьба за власть, в которую неизбежно вмешиваются внешние силы.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером проекта числится Джесси Армстронг («Вице-президент»). В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс и Питер Фридман. В третьем сезоне к ним должны присоединиться Александр Скарсгард и Эдриан Броуди.