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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер закрытой «Страны Лавкрафта» показала карту США будущего из второго сезона

По следам новости о закрытии на первом сезоне хоррора «Страна Лавкрафта» шоураннер проекта Миша Грин опубликовала в своём твиттере картинку из так называемой библии второго сезона — это карта альтернативных США. В этой новой действительности развивались бы события продолжения. Земли белокожих обозначены, сами понимаете, белым.

По информации Deadline, в вышеуказанную библию второго сезона вошло 75 страниц творческих наработок, но за сценарий не брались. Предполагалось что в продолжение войдут 10 новых эпизодов.

Разглашать причины своего решения отказаться от продления сериала кабельный канал HBO не стал. Главные роли в экранизации романа Мэтта Раффа сыграли Джонатан Мэйджерс и Джерни Смоллетт-Белл. Продюсерами проекта значились Джорадан Пил и Джей Джей Абрамс.

Теги
Страна ЛавкрафтаHBO
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