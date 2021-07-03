Шоураннер закрытой «Страны Лавкрафта» показала карту США будущего из второго сезона

По следам новости о закрытии на первом сезоне хоррора «Страна Лавкрафта» шоураннер проекта Миша Грин опубликовала в своём твиттере картинку из так называемой библии второго сезона — это карта альтернативных США. В этой новой действительности развивались бы события продолжения. Земли белокожих обозначены, сами понимаете, белым.

По информации Deadline, в вышеуказанную библию второго сезона вошло 75 страниц творческих наработок, но за сценарий не брались. Предполагалось что в продолжение войдут 10 новых эпизодов.

Разглашать причины своего решения отказаться от продления сериала кабельный канал HBO не стал. Главные роли в экранизации романа Мэтта Раффа сыграли Джонатан Мэйджерс и Джерни Смоллетт-Белл. Продюсерами проекта значились Джорадан Пил и Джей Джей Абрамс.