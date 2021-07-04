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Новые сериалы 5–11 июля: «Сплетница» и «Белый лотос»

Громкими событиями начало июля в сериальном мире не отметится. Всё довольно скромно, пусть и не без премьер. В наличии два относительно заметных новых сериала — наверняка кому-то нужный ребут-сиквел драмы «Сплетница» от HBO Max и сатирическая история «Белый лотос» от HBO. Во втором сериале хотя бы есть Александра Даддарио.

Четверг, 8 июля

 
Премьера+
HBO Max
Сплетница Gossip Girl

драма, романтический

В ролях Эмили Элин Линд, Кристен Белл, Джордан Александер, Эли Браун, Томас Доэрти, Джонатан Фернандес

Создатель Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж, Джош Шварц

События разворачиваются спустя восемь лет после финала оригинального сериала. Подростковая драма расскажет о новом поколении подростком из элитной частной школы в Нью-Йорке.

Современный, инклюзивно-прогрессивный взгляд на многосерийную подростковую драму начала 2000-х.

Видео

Пятница, 9 июля

 
Сезон4
Netflix
Нетипичный Atypical

комедия, драма

В ролях Дженнифер Джейсон Ли, Кейр Гилкрист, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Эми Окуда, Ник Додани

Создатель Робиа Рашид

Главный герой истории — 18-летний Сэм, страдающий аутизмом. Достигнув совершеннолетия, парень, однако, решается на крайне ответственный и смелый шаг — поиски той самой, кто составит его личное счастье. Стремление Сэма к самостоятельности помогает встать на путь перемен всей его семье.

Видео

Воскресенье, 11 июля

 
Премьера+
HBO
Белый лотос The White Lotus

комедия, драма

В ролях Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Бриттани О'Грейди

Создатель Майк Уайт

Это история о постояльцах и обслуживающем персонале фешенебельного гавайского отеля. Богачи, прибывшие на курорт развлечься, отдохнуть и, что называется, перезагрузиться, вместо этого притащили с собой на райский остров все свои проблемы. Бережно создаваемая работниками заведения атмосфера идиллии долго не продержится.

Сатирический мини-сериал поведает о провальной попытке привилегированных американцев отдохнуть от всех проблем на роскошном курорте.

Видео

 
Сезон5
TNT
По волчьим законам Animal Kingdom

драма, детектив

В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон

Создатель Джонатан Лиско

На создание сериала авторов вдохновил одноимённый австралийский фильм Дэвида Мишо 2010 года. Это история о том, как 17-летний Джошуа Коди после смерти матери переезжает к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Глава семьи Джанин Коди руководит семейным делом. Главный её помощник — старший из братьев Коди по имени Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом и что теперь он волей-неволей сделался частью этого нового для него смертельно опасного мира.

Видео

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