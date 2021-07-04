Новые сериалы 5–11 июля: «Сплетница» и «Белый лотос»

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HBO

Это история о постояльцах и обслуживающем персонале фешенебельного гавайского отеля. Богачи, прибывшие на курорт развлечься, отдохнуть и, что называется, перезагрузиться, вместо этого притащили с собой на райский остров все свои проблемы. Бережно создаваемая работниками заведения атмосфера идиллии долго не продержится.

Сатирический мини-сериал поведает о провальной попытке привилегированных американцев отдохнуть от всех проблем на роскошном курорте.