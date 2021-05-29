Она вернулась: «Сплетница» продолжает терроризировать испорченных мажоров в тизере ремейка

Ремейк «Сплетницы», популярной молодёжной драмы начала нулевых, всё ближе, хотите вы того или нет. Первый тизер представляет новых героев, всё таких же богатых, избалованных и испорченных. Из оригинала остались только голос Кристен Белл и шоураннер Джошуа Сафран. О возвращении Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенна Бэджли, Чейса Кроуфорда и Эда Вествика остаётся только мечтать.

На сей раз лавные роли достались Эмили Элин Линд, Александр Джордан, Эли Брауну, Тави Гевинсону, Зион Морено, Уитни Пик, Томасу Доэрти, Эвану Моку, Адаму Чанлеру-Берату, Джейсону Готэю и Джонатану Фернандесу.

Премьера на HBO Max намечена на 8 июля.