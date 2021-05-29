Идеальный кастинг: актриса из игры вернётся к своей роли в сериале The Last Of Us

Свежее пополнение в сериале «Одни из нас», предстоящей экранизации игрового франчайза The Last Of Us, и на этот раз у фанатов оригинала не должно быть абсолютно никаких претензий к кастингу. Роль Марлин, лидера группировки «Цикад», исполнит Мерл Дэндридж, которая озвучила героиню в игре и подарила ей свою внешность. Таким образом, актриса присоединилась к Белле Рэмси, Педро Паскалю и Гэбриелю Луне.

Действие экшен-триллера развернётся спустя 20 лет после того, как современная цивилизация была уничтожена. Джоэла, одного из выживших, нанимают, чтобы вывести из карантинной зоны 14-летнюю Элли. Но то, то начиналось как небольшая работёнка, перерастает в опасное и душераздирающее приключение, когда они оба смогут рассчитывать только друг на друга.

Пилотный доверили режиссировать Кантемиру Балагов, в команду постановщиков также вошли Ясмила Жбанич и Али Аббас. За сценарий отвечают Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн. Дата премьеры на HBO пока не известна.