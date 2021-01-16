Режиссёр лесбийской драмы «Дылда» Кантемир Балагов снимет пилот экранизации игры The Last Of Us

В экранизации популярной игры The Last Of Us от канала HBO кое-какие кадровые перестановки. За пилотный эпизод сериала «Одни из нас», в ноябре заполучившего одобрение на съёмки полного первого сезона, отвечал Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Чернобыль»), но накладки в рабочем графики заставили его выбыть из проекта. Его место занял режиссёр российской военной драмы про лесбиянок «Дылда» Кантемир Балагов.

События разворачиваются в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. В центре экшен-триллера — вместе путешествующие по стране контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли.

За сценарий отвечают сценарист Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор первоисточника Нил Дракманн. Они также входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Кэролин Штраусс («Дедвуд», «Игра престолов») и главой студии-разработчика игры Эваном Уэллсом. Производство курируют HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog.