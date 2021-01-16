 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Альтернативная «Стража» разжилась свежими кадрами из первых эпизодов «Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами Кентаро Миура опубликует новую главу манги «Берсерк» в январе Названы самые популярные сериалы 2020 года: «Офис» победил «Мандалорца» и «Люцифера». «Пацанов» и «Академии Амбрелла» в списке нет Умри, но не сдавайся: новый трейлер и детали фантастического шутера Returnal
3
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
241
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр лесбийской драмы «Дылда» Кантемир Балагов снимет пилот экранизации игры The Last Of Us

В экранизации популярной игры The Last Of Us от канала HBO кое-какие кадровые перестановки. За пилотный эпизод сериала «Одни из нас», в ноябре заполучившего одобрение на съёмки полного первого сезона, отвечал Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Чернобыль»), но накладки в рабочем графики заставили его выбыть из проекта. Его место занял режиссёр российской военной драмы про лесбиянок «Дылда» Кантемир Балагов.

События разворачиваются в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. В центре экшен-триллера — вместе путешествующие по стране контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли.

За сценарий отвечают сценарист Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор первоисточника Нил Дракманн. Они также входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Кэролин Штраусс («Дедвуд», «Игра престолов») и главой студии-разработчика игры Эваном Уэллсом. Производство курируют HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog.

3 Обсудить
 21 ноября 2020 годаHBO одобрил съёмки полного первого сезона экранизации игры The Last Of Us 7 марта 2020 годаСценарист сериала по игре The Last Of Us пообещал оставить главную героиню лесбиянкой 6 марта 2020 годаСоздатель «Чернобыля» готовит для HBO экранизацию игры The Last Of Us
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Верьте в нас: Оркестр Росгвардии записал кавер на заглавную тему The Last of Us
 
Трейлер без цензуры игры The Last of Us
 
Впечатления: The Last of Us

Тоже интересно

 
Кино Фурор «Холопа» в США — прокатчики вводят дополнительные сеансы
 
Кино Основатель студии Pixar теперь работает в компании, где снимают «Миссию невыполнима» и «Терминатора»
 
Netflix запускает сериал по мотивам «Аватара: Легенды об Аанге»
 
Кино Мадс Миккельсен готовится заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»
 
Кино Итоги года: лучшие фильмы 2020-го — выбираем победителя
 
Кино Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru