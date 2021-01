Режиссёр лесбийской драмы «Дылда» Кантемир Балагов снимет пилот экранизации игры The Last Of Us

В экранизации популярной игры The Last Of Us от канала HBO кое-какие кадровые перестановки. За пилотный эпизод сериала «Одни из нас» , в ноябре заполучившего одобрение на съёмки полного первого сезона, отвечал Йохан Ренк ( «Во все тяжкие» , «Чернобыль» ), но накладки в рабочем графики заставили его выбыть из проекта. Его место занял режиссёр российской военной драмы про лесбиянок «Дылда» Кантемир Балагов .

