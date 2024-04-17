«Детство Шелдона» закончилось — финальное фото со съёмок сериала

Творческая команда многосерийного любимчика зрителей «Детство Шелдона» сделала важное объявление — съёмки сериала официально завершены. В честь этого в соцсетях участники проекта публикуют трогательные послания, в том числе режиссёр Алекс Рид, запостивший у себя щемяще грустное фото с душевным комментарием о том, как ему дорог этот сериал и все, кто вместе с ним его создавал:

Среди прочего в финале седьмого сезона приквела «Теории большого взрыва» зрителям приготовили приятную встречу с персонажами оригинального сериала — взрослым Шелдоном Купером в исполнении Джима Парсонса и его супругой Эми Фapой Фayлep, которую вновь сыграет Майем Биалик.

Заключительный эпизод сериала выйдет на телеканале CBS 16 мая.