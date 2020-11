HBO одобрил съёмки полного первого сезона экранизации игры The Last Of Us

Прошлой весной кабельный канал HBO запустил в разработку экранизацию игрового хита The Last of Us от Naughty Dog, подарившей миру культовую серию Uncharted. С тех пор над проектом трудились сценарист Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор первоисточника Нил Дракманн. И сегодня можно с уверенностью сказать, что их труды увенчались успехом — ознакомившись с их творческими наработками, канал дал добро на съёмки полного первого сезона.

События «Одни из нас» разворачиваются в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. В центре экшен-триллера — вместе путешествующие по стране контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли.

Мазин и Дракманн входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Кэролин Штраусс («Дедвуд», «Игра престолов») и главой студии-разработчика игры Эваном Уэллсом. Пилот срежиссирует Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Викинги», «Чернобыль»). Производством заведуют HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog.