Сценарист сериала по игре The Last Of Us пообещал оставить главную героиню лесбиянкой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Недавние новости о многосерийной экранизации популярной компьютерной игры The Last Of Us чрезвычайно обрадовали поклонников детища Naughty Dog, но, конечно же, нашлись и те, кто загодя выразили опасения в том, что авторы сериала примутся вносить существенные коррективы в канон.

Так, одна из пользовательниц «Твиттера» указала назначенному на пост сосценаристу Крэйгу Мазину («Чернобыль»), мол, пусть не вздумает отменять гомосексуальность главной героини, этот маяк репрезентативности.

Мазин побожился, что важнейшая деталь игрового процесса будет бережно сохранена — в сериале «Одни из нас» Элли останется лесбиянкой.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

Отныне блюстители чистоты игрового канона могут спать спокойно, пока Мазин в соавторстве со сценаристом и креативным директором игры Нилом Дракманном трудятся над сценарием экранизации.

Позавчера кабельный канал HBO официально заказал в производство сериал по приключенческому экшен-хоррору, события которого разворачиваются в кишащих грибковыми зомби постапокалиптических США. Главные герои истории — путешествующие по стране контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли.