Первый взгляд на новый состав «Сплетницы» — больше разнообразия!

Молодёжная драма «Сплетница» про богатеньких избалованных деток Верхнего Ист-Сайда шла на протяжении шести сезонов — с 2007 по 2012 годы — на телеканале The CW, став в своё время подлинной законодательницей мод. Тем не менее, по нынешним меркам сериал непростительно устарел — только вдумайтесь: практически на 100% белый актёрский состав и ни намёка на существование ЛГБТ. Это и собирается исправить потоковый сервис HBO Max.

Запущённый в работу ребут обещает осветить самые животрепещущие проблемы ЛГБТ-сообщества и расовых меньшинств, и первые фото актёрского состава со съёмок не дают в этом усомниться:

Главные роли в спин-оффе исполняют засветившиеся на кадрах Эмили Элин Линд («Няня», «Няня 2»), Джордан Александер, Эли Браун, Тави Гевинсон, Зион Морено, Уитни Пик, Томас Доэрти, Эван Мок, а также Адам Чандлер-Берат, Джейсон Готэй и Джонатан Фернандез.

Из оригинала вернутся лишь голос «Сплетницы» Кристен Белл и шоураннер Джошуа Сафран, который, к слову, не исключает, что кто-то из старичков также заглянет на огонёк. В без пяти минут культовом сериале, напомним, снялись Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд и Эд Вествик.