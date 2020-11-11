Постер 10 сезона «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи демонстрирует идеальный оскал

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Создатель знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» напомнил подписчикам своего инстаграма о приближающейся премьере 10 сезона — Райан Мёрфи опубликовал первый официальный постер новой телеглавы, чья дата выхода пока держится в секрете.

О чём же пойдёт речь в 10 сезоне, Мёрфи пока не раскрывает, поэтому прежние догадки остаются в силе — возможно, сюжет поведает о кровожадных зубастых русалках, питающихся человечиной.

В 10 сезоне антологии кабельного канала FX задействованы Маколей Калкин, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.