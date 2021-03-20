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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Райан Мёрфи объявил название 10 сезона «Американской истории ужасов»

Как и обещал намедни, создатель знаменитой хоррор-антологии Райан Мёрфи сообщил официальное название 10 сезона «Американской истории ужасов». И оное не только не напугает зрителей, но и не выдаст им никаких сюжетных секретов будущей телеглавы. Видеоанонс подзаголовка Мёрфи опубликовал в своём инстаграме.

Название — «Двойной сеанс» (Double Feature). Его выбор объясняется легко — в 10 сезон войдут сразу две страшные истории. Возможно, их будет связывать место действия, возможно, что-то ещё. Основной актёрский состав уже известен — Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок

Теги
АнонсыВидеоАмериканская история ужасовРайан мерфи
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