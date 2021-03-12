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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

В духе «Носферату»: Райан Мёрфи показал первый кадр из 10 сезона «Американской истории ужасов»

Создатель знаменитой хоррор-антологии Райан Мёрфи продолжает радовать подписчиков своего инстаграма промо-материалами десятого сезона «Американской истории ужасов» канала FX. На днях шоураннер продемонстрировал закулисное фото с Маколеем Калкиным и Лесли Гроссман, а сегодня опубликовал первый кадр из новой телеглавы, которая по-прежнему не раскрывает своего названия.

Снимок, как и положено, пугающий, а таинственные и устрашающие фигуры, бродящие в ночи по городской улочке, вызывают стойкие ассоциации с главным злодеем классического хоррора «Носферату».

Кадры из сериала «Американская история ужасов»
Теги
Американская история ужасов
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