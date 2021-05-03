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Очень порочный Юэн Макгрегор одевает женщин и любит мужчин в трейлере драмы «Холстон» от Netflix

Райан Мёрфи, создатель таких сериалов, как «Политик», «Американская история ужасов», «Поза» и «Голливуд», продолжает трудиться на благо инклюзивности и Netflix. В новый проект на главную роль ему удалось заманить самого Юэна Макгрегора, который сыграет культового американского дизайнера со всеми отсюда вытекающими в драме «Холстон». Премьера случится уже 14 мая, а трейлер можно посмотреть прямо сейчас:

Главный герой повествования, Рой Холстон, амбициозный и крайне неоднозначный модельер 1970-х, чей путь к славе был столь же стремительным, как и его последующее падение.

Компанию Макгрегору, который тут пустится во все тяжкие, составят Рори Калкин, Ребекка Дайан, Криста Родригез, Салливан Джонс, Мэри Бет Пейл, Молли Джоб и другие.

Теги
ВидеоХолстон
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