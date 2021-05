Стартовали съёмки второго сезона самой популярной комедии Netflix 2020 года

Как оказалось, самым популярным комедийным сериалом Netflix 2020 года стала «Эмили в Париже» — прямо скажем, не самый очевидный претендент на победу. Ромком с Лили Коллинз вызвал множество споров и, будучи нашпигованным разнообразными стереотипами, сильно обидел французов. Но несмотря на скромные оценки как критиков, так и зрителей, цифры стриминг-гиганта говорят сами за себя — 58 млн просмотров за первый месяц гарантировали сериалу досрочное продление на второй сезон, съёмки которого только что официально стартовали.

По этому поводу счастливые актёры записали специальное видео, а Netflix, собственно, и поделился данными просмотров, снабдив их забавной поясняющей картинкой:

Merci beaucoup to our 58 million fans for making Emily in Paris our most popular comedy series of 2020 — you're going to love what they're working on for Season 2, which is now in production! pic.twitter.com/R1nyV4wpCU