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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Стартовали съёмки второго сезона самой популярной комедии Netflix 2020 года

Как оказалось, самым популярным комедийным сериалом Netflix 2020 года стала «Эмили в Париже» — прямо скажем, не самый очевидный претендент на победу. Ромком с Лили Коллинз вызвал множество споров и, будучи нашпигованным разнообразными стереотипами, сильно обидел французов. Но несмотря на скромные оценки как критиков, так и зрителей, цифры стриминг-гиганта говорят сами за себя — 58 млн просмотров за первый месяц гарантировали сериалу досрочное продление на второй сезон, съёмки которого только что официально стартовали.

По этому поводу счастливые актёры записали специальное видео, а Netflix, собственно, и поделился данными просмотров, снабдив их забавной поясняющей картинкой:

К своим ролям во втором сезоне помимо Коллинз вернутся Лукас Браво, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Больё, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза и Уильям Абади.

Дата возвращения сериала Даррена Стара («Секс в большом городе») пока не анонсирована.

Теги
Эмили в Париже
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