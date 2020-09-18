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Лили Коллинз в Париже — трейлер нового сериала Netflix от создателя «Секса в большом городе»

Netfix продолжает пилить контент, не жалея собственного кошелька. Так, его новый сериал «Эмили в Париже», который выглядит как смесь «Сплетницы» и «Дьявол носит Prada», снимали в столице Франции, а на главную роль заманили Лили Коллинз.

По сюжету главная героиня отправляет работать в Париж в одну из маркетинговых фирм в качестве американского консультанта и оказывается очарована этим городом, его мужчинами и прочими чисто французскими плюшками.

Создатель у сериала серьёзный — Даррен Стар, за плечами которого «Секс в большом городе» и «Юная», а значит у Коллинз есть все шансы в Париже задержаться.

Премьера на потоковом сервисе состоится уже 2 октября.

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