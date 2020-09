Берегитесь, хейтеры второго сезона «Пацанов»! Ваши отзывы очень злят Хоумлендера

Развёрнуто прокомментировав такую неприятную для любого автора вещь, как открытый и деструктивный негатив, шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке решил не забывать и о юморе. А оный порой лучшее оружие против неизбежной и, возможно, иногда не совсем справедливой критики.

В своём твиттере Крипке малость похулиганил, опубликовав отредактированный отрывок из второго сезона, демонстрирующий как сильно расстраивают главу «Семёрки» Хоумлендера (Энтони Старр) «однозвёздочные» отзывы пользователей с просторов всепрощающего интернета.

Homelander has... feelings... about the 1 star reviews. (NEW EP TONIGHT AT MIDNIGHT).#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo #SPNFamily @antonystarr pic.twitter.com/Giz5sKvLWX