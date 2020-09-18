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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Берегитесь, хейтеры второго сезона «Пацанов»! Ваши отзывы очень злят Хоумлендера

Развёрнуто прокомментировав такую неприятную для любого автора вещь, как открытый и деструктивный негатив, шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке решил не забывать и о юморе. А оный порой лучшее оружие против неизбежной и, возможно, иногда не совсем справедливой критики.

В своём твиттере Крипке малость похулиганил, опубликовав отредактированный отрывок из второго сезона, демонстрирующий как сильно расстраивают главу «Семёрки» Хоумлендера (Энтони Старр) «однозвёздочные» отзывы пользователей с просторов всепрощающего интернета.

А свежий эпизод продолжения антисупергеройской сатиры выходит на потоковом сервисе Amazon уже сегодня.

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Темы
 
Пацаны
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