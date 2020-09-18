Берегитесь, хейтеры второго сезона «Пацанов»! Ваши отзывы очень злят Хоумлендера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Развёрнуто прокомментировав такую неприятную для любого автора вещь, как открытый и деструктивный негатив, шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке решил не забывать и о юморе. А оный порой лучшее оружие против неизбежной и, возможно, иногда не совсем справедливой критики.

В своём твиттере Крипке малость похулиганил, опубликовав отредактированный отрывок из второго сезона, демонстрирующий как сильно расстраивают главу «Семёрки» Хоумлендера (Энтони Старр) «однозвёздочные» отзывы пользователей с просторов всепрощающего интернета.

А свежий эпизод продолжения антисупергеройской сатиры выходит на потоковом сервисе Amazon уже сегодня.